AKP, Pakistan'a 1,5 milyar dolarlık helikopter satacak

Türkiye’nin Pakistan Hava Kuvvetleri’ne 1,5 milyar dolar karşılığında helikopter satmayı planladığı ileri sürüldü.

Pakistan ile Türkiye arasında bir süredir devam eden T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’ne yönelik görüşmelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki üç adet ATAK helikopteri, 23 Mart Cuma günü düzenlenecek Pakistan Kurtuluş Günü etkinliklerinde gösteri uçuşu yapmak üzere Pakistan’a gönderildi. Helikopterler, burada gösteri uçuşunu tamamladıktan sonra tekrar Malatya’daki üsse geri dönecek.

T129 ATAK helikopterinin üreticisi TAI’yla Pakistan arasındaki görüşmeler devam ederken Pakistan Başbakanı Şahid Hakkan Abbasi, geçen yıl ekim ayında ATAK helikopterini incelemiş ve test uçuşuna katılmıştı. TAI Genel Müdürü Temel Kotil’le de görüşen ve kendisi de pilot olan Abbasi, “Her şey olumlu anlamda devam ediyor. İnşallah bu helikopteri alıp en kısa sürede Pakistan Silahlı Kuvvetleri envanterine yerleştireceğiz” demişti.