AKM'nin ihalesini TOKİ yapacak

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, projesi açıklanan yeni Atatürk Kültür Merkezi binasının yapımı için ihaleyi iki ay içinde gerçekleştireceklerini belirtti.

2019 yılında açılması planlanan İstanbul, Taksim’deki yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

Eski binada yıkımın tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, projesi açıklanan yeni binanın yapımı için ihaleyi iki ay içinde gerçekleştireceklerini açıkladı.

Yıkımı tamamlanmak üzere olan bina, Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hayata geçirilen projeyle, opera binasına dönüştürülecek.

Projenin ihalesi ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, projenin bitmek üzere olduğunu, kendilerinin de ihale hazırlıklarına başladığını belirterek, “İki ay içinde ihaleyi yapmış olacağız” dedi.