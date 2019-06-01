Ağrı'da patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen patlamada bir işçi hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi yaşamını kaybetti, 9 işçi yaralandı.

İlçenin Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir işçi yaşamını yitirdi.

Yaralanan işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.