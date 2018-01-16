Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta duran bir TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil hurdaya döndü.

Afyonkarahisar çevre yolundaki Çevik Kuvvet Kavşağı’nda, Ankara istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 RMS 84 plakalı otomobil, iddialara göre kırmızı ışıkta bekleyen Bülent C., idaresinden 64 EJ 343 plakalı tır’a arkadan çarptı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçta ağır yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise her hangi bir olumsuzluğa karşı LPG’li olan otomobilin gaz bağlantıların kesti. Kaza sonrası yolda trafik kısa bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.