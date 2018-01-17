6 adamını araya soktu, Erdoğan'ın arkasına oturamadı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AKP'nin geçmiş TBMM grup toplantılarında aİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oturduğu koltuğa bir danışmanını oturttu.
Önceden Soylu'nun oturduğu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki sıralardaki koltuğa oturan danışmanı kaldırmak için Soylu'nun tam 6 adamı sırayla devreye girdi.
Fatma Betül Sayan Kaya, danışmanının koltuktan kaldırılması üzerine, Süleyman Soylu'nun danışmanlarını azarlayarak koltuğa oturdu.
Fox TV, AKP'li bakanların koltuk kapma yarışını böyle görüntüledi: