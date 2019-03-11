3500 yıllık Hitit Kayası'na vandal saldırı: Taş delici aletle tahrip ettiler!

Karaburun Arkeolojik Yüzey Araştırması Grubu, Batı Anadolu'nun en önemli arkeolojik kalıntılarından olan Karabel'deki Hitit Kayası'nın taş delici makineyle delindiğini, kaya üzerindeki Mira Kralı Tarkasnawa kabartmasının tahrip edildiğini belgeledi. Grup, saldırıya tepki göstererek, 'Cahiliye dönemini anımsatan, bu IŞİD ilhamlı benzeri yok etme ve parçalama kültürüyle nasıl mücadele edeceğiz' diye sordu.
İzmir'de Kemalpaşa-Torbalı karayolu üzerindeki Karabel'de bulunan Hitit Kayası'na yönelik vandal saldırı belgelendi.
Karaburun Arkeolojik Yüzey Araştırması Grubu, Batı Anadolu ve İzmir'in en önemli arkeolojik kalıntılarından olan ve Geç Tunç Çağı'na ait Hitit stilinde yapılmış Karabel Hitit Kayası'nı görüntüledi. Kaya üzerindeki Mira Kralı Tarkasnawa'nın kabartmasının bulunduğu anıtın tahrip edildiğini belirleyen grup üyeleri, izlenmim ve tepkilerini sosyal medya sayfasında paylaştı.
Vandal saldırıyı fotoğraflayan grup, Karabel Hitit Kayası'nın taş delici aletle delindiğini, kralın bacağının tamamen parçalandığını gözler önüne serdi.
'CAHİLİYE DÖNEMİNİ ANIMSATAN, IŞİD İLHAMLI SALDIRI'
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
- Bugün Izmir ve Batı Anadolu'nun en önemli ve biricik arkeolojik kalıntılarından biri olan Geç Tunç Çağı'na ait Hitit stilinde yapılmış Mira Kralı Tarkasnawa'nın kabartmasının bulundugu KARABEL ANITI'NI ziyaret ederek son halini belgeledik. İçler acısı bir hale getirilmis kabartma üzerinde, hunharca bir şekilde taş delici makinayla açılmış delikler ve kralın bacağının tamamen parçalanmış oldugu görülüyor. Çevrede irili ufaklı kabartmadan kopan kaya parçaları var. Bunlar şu anda çevrede öylece duruyorlar.
- Karabel ile kim ilgileniyor? Müze, belediye, koruma kurulu ve diğer kamu kurumları buradaki devam eden katliamla ilgili nasıl bir işlem yaptı? Karabel'in bundan sorna korunması için ne gibi önlemler alınacak? 3500 yıldır başına hiçbir şey gelmemis olan kabartma neden bugün parçalanıyor? İlk ve orta öğretimde yurttaşlara tarih ve kültür bilinci ve sevgisi aşılamak için neler yapılacak? Biz arkeologlara ne gibi görevler düşüyor? Tüm bunları merak ediyoruz. Cahiliye dönemini anımsatan, bu IŞİD ilhamlı benzeri yok etme ve parçalama kültürüyle nasıl mücadele edeceğiz? Hepsini tartışmalı ve acilen harekete geçmeli. Başka KARABEL yok!