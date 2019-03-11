3500 yıllık Hitit Kayası'na vandal saldırı: Taş delici aletle tahrip ettiler!

Karaburun Arkeolojik Yüzey Araştırması Grubu, Batı Anadolu'nun en önemli arkeolojik kalıntılarından olan Karabel'deki Hitit Kayası'nın taş delici makineyle delindiğini, kaya üzerindeki Mira Kralı Tarkasnawa kabartmasının tahrip edildiğini belgeledi. Grup, saldırıya tepki göstererek, 'Cahiliye dönemini anımsatan, bu IŞİD ilhamlı benzeri yok etme ve parçalama kültürüyle nasıl mücadele edeceğiz' diye sordu.

soL-İzmir