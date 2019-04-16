1300 kişi hastanelik oldu: Valilik inceleme başlattı

Niğde’de kusma ve ishal şikayetiyle 1300 kişi hastaneye başvurdu, inceleme başlatıldı.

Niğde'de bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle üç gün içerisinde yaklaşık 1300 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikâyetlerinin artması üzerine Niğde Valiliği inceleme başlattı.

Konuyla ilgili Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:"Valiliğimiz tarafından gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup rutinde düzenli olarak yapılan içme suyu analiz sonuçlarında herherhangi bir soruna rastlanılmamakla birlikte, yaşanan vakalar üzerine güncel su numuneleri alınarak tahlile gönderilmiştir. Güncel alınan su numunelerinin çıkan tahlil sonuçları netleşince kamuoyu ile paylaşılacaktır. Diğer taraftan sağlık kuruluşlarımızda hastalarımıza muayene ve tedavi sürecinde gerekli her türlü tedbir alınmış olup; içme sularında da tedbir amaçlı klorlama seviyesi artırılmıştır. Mevcut durumun içinde bulunduğumuz mevsimsel koşullar, yağış durumlarına bağlı olarak bulaştırıcılığı yüksek virüslerden kaynaklandığı tahmin edilmekle birlikte vatandaşlarımızın Valiliğimizce yapılacak açıklamaların dışında çıkan haberlere itibar etmemesi ve koruyucu amaçlı el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir."