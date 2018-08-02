Yerlikaya: Uluslararası organizasyonlarda dünya birincisiyiz

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin uluslararası organizasyonları hızlı bir şekilde başarılı yapar hale geldiğini söyleyerek 'Dünyada birinci olduğumuz bile söylenebilir' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı’na atanan Hamza Yerlikaya, spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRT Spor’da yer alan habere göre sporda amaçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizmiş olduğu uğurda reformlar yapabilmek olduğunu belirten Hamza Yerlikaya, ‘’Biz böyle bir liderinin ekibinde çalışmış olmaktan şeref duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız yol haritası belirliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla efsane spor salonları, stadyumlar ve havuzlar yapılıyor. Biz eskiden bunlara hasrettik. Türkiye'de ilk defa mesleği spor olan bir Cumhurbaşkanı var. Biz bunun kıymetini bilerek yolumuza hızlı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

'YERLİ VE MİLLİ SPORCUDAN YANAYIZ AMA YABANCI SPORCUYA DA KARŞI DEĞİLİZ'

Spor alanındaki gelişmelerle bayrağı daha yukarı taşıyacaklarını vurgulayan Yerlikaya, "Sporcularımızın tek derdi madalya olmalı. Madalya için mücadele ediyor olmalılar. Yeni sistemde de daha başarılı olacağız diye düşünüyorum. 2020'ye az kaldı ama temel hedefimiz 2023, Türkiye'nin 100. yıl vizyonunun hemen bir sene sonrasında olimpiyatlar var. Orada daha çok madalya almanın temelini ortaya koyacağız. Türkiye artık madalyaya hasret kalmayacak. Öte yandan biz yerli ve milli sporcudan yanayız. Fakat yabancı sporcunun gelmesine karşı değiliz. Önemli olan olimpiyatlarda Türkiye altın madalya aldı diyebilmek" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca, ‘’Biz uluslararası organizasyonları hızlı bir şekilde başarılı yapar hale geldik. Dünyada birinci olduğumuz bile söylenebilir. Mersin'de Akdeniz Oyunları için 6 ayda tesisleri bitirerek yaptık. Bunun başka bir örneği yoktur. Türkiye'nin tesis altyapısını oluşturduk. Tarihin en büyük tesislerini yaptık" diye konuştu.

'BARDAK KIRILDI DİYE SU İÇMEYECEK MİYİZ?'

Mesut Özil ile ilgili açıklamalarda da bulunan Yerlikaya, “Mesut Özil yiğit adam. Dünya liderinin yanına gelip hoş geldin demesi kadar doğal bir şey yok. Gelen Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Başkanı. Bundan dolayı insanlar cezalandırılmamalı. Mesut kardeşimin açıklamaları gayet olumludur. Ben de kendisiyle görüştüm, Mesut yiğit bir kardeşimiz. Bana 'Yine olsa yine yaparım' dedi. Bardak kırıldı diye su içmeyecek miyiz? Meseleye tek tanımla bakmayın. Mesut kardeşimizin oraya gelmesi çok doğal bir şey. Bunun uzatılıp kriz haline getirilmesinin bir anlamı yok. Yaptığı o hareketten dolayı tebrik ediyoruz. Doğru yolda olduğuna da yüz de yüz inanıyoruz” dedi.