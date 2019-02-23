'Venceremos' pankartını kaldırtan Adana polisine taraftar yanıtı: Baskı rejimini yıkıp kazanacağız!

Adana Demirspor-Altınordu maçı öncesinde polis, stadyum tellerine asılan 'Venceremos' yazılı pankartı kaldırttı. Poiise yanıt, Adana Demirspor'un taraftar gruplarından olan 6. Bölge'den geldi: 'Evet devrimciyiz ve bu baskı rejimini yıkıp kazanacağız.'

Adana Emniyet Müdürlüğü bugün oynanacak olan Adana Demirspor-Altınordu maçı öncesinde, stadyum tellerine asılan "Venceremos" pankartını kaldırttı.

Pankartın kaldırılma gerekçesi olarak, pankartta yazılı sözün devrimciler tarafından kullanıldığını öne sürüldü.

Adana Emniyeti'ne yanıt, Adana Demirspor'un taraftar gruplarından biri olan 6. Bölge'den geldi.

6. Bölge taraftar grubu, yayımladığı açıklamayla emniyetin tutumuna tepki göstererek şunları kaydetti:

"Venceremos pankartımızı kaldıran Adana Emniyeti'ne söyleyeceklerimiz var. Pankartı kaldırma gerekçesi olarak 'devrimci bir söz ve kazanacağız anlamına geliyor' demeleri, artık bu ülkede pankarttan korkar hale geldiklerinin göstergesidir. Tribünleri yasaklarla sindirmeye çalışarak keyfi uygulamalar yapmaları korkaklıktır! Evet devrimciyiz ve bu baskı rejimini yıkıp kazanacağız!"



