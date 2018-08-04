Trump'tan LeBron James'e hakaret

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, NBA'in yıldız oyuncularından LeBron James'e ''zeki biri değil'' dedi.

Cuma günü sosyal medyada yazdıklarıyla ABD Devlet Başkanı Donald Trump, ünlü NBA oyuncusu LeBron James'e hakarette bulundu.

“LeBron James televizyon dünyasının en aptal adamı Don Lemon'a röportaj veriyor. O, LeBron'u zeki biri gibi gösteriyor, ki bu kolay bir şey değil." diyerek hem Don Lemon'a hem de LeBron James'e hakaret eden Trump'ın pazartesi CNN'de bir röportajda Lemon ve James'in, kendi spor politikalarını eleştirmesi üzerine bu açıklamayı yaptı.

Basketbolcu LeBron James geçtiğimiz gün CNN'e konuşmuştu. Konuşmasında 2016 yılında Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in milli marş sırasında diz çökerek yaptığı protesto eylemi sonrası Trump ve ekibinden gelen eleştirileri hatırlatan LeBron James, “Trump bizleri bölmek için sporu kullanmaya başladı ve bu benim hiçbir şekilde anlam veremediğim bir tutum. Çünkü hayatımda ilk kez beyaz insanlara yakınlaşma şansını spor sayesinde elde ettim. Spor hiçbir zaman ayrıştırıcı bir unsur olmadı, tam tersine insanları birleştirdi.” demişti. Trump, bu sözlere tepki gösterdi.