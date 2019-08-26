TRT'den beIN Sports'a maç özetleri tepkisi

TRT ile beIN Sports, Süper Lig maç özetleri konusunda anlaşma sağlayamazken, beIN Sports'un geçen yılın iki katı oranda ücret talep ettiği ortaya çıktı.

TRT Spor’da yayınlanan Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen, beIN Sports'un maç özetleri konusundaki tutumuna tepki gösterdi.

"beIN Sports, yıllık ödenen ücretler konusunda TFF ve kulüplerden indirim talep etti. İndirim talebi kabul görüldü. Ancak yayıncı kuruluş beIN Sports, maç özetleriyle ilgili olarak geçen sezondan iki kat fazla ücret istiyor" diyen Düzen, "Yayıncı kuruluş kendi menfaatleri doğrultusunda TFF ve kulüplerden indirim talep ederken, maç özetleri konusunda ise geçen sezonki ücretin iki katı fazlasını istiyor. Bu hoş bir yaklaşım değil" ifadesini kullandı.