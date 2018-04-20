Şenol Güneş'ten ilk açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü olay sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Milliyet'e konuşan Güneş, "Saha, zemin her şey yolundaydı. Ancak ne olduysa, korner köşelerinde olaylar başladı. Yaralandığım esas olayda, Tolga'yı almak için yanına gittiğim anda kendimi birden yerde buldum. Zaten yaşananlar önemli değil artık... Mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

"Bu bir milat olmalı. Benim Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa futbolcularımı 'Oynamıyorum' diyerek kenara gelmeliyiz" diyen Güneş, "Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım... Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna... Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor" ifadelerini kullandı.