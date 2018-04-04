Real Madrid yarı final kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Real Madrid deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi.

Torino kentindeki Juventus Stadı'nda oynanan ve Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İspanya temsilcisi Real Madrid, Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

İkinci yarıda da etkili olan konuk ekip, 64. dakikada Ronaldo'nun bu kez röveşata ile attığı şık golle skoru 2-0 taşıdı. Juventus'ta, 66. dakikada Paulo Dybala ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Real Madrid, 72. dakikada Ronaldo'nun asistinde Marcelo'nun fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla sonuçlandı.