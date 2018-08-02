Raketini parçalayan tenisçiye para cezası: 16 bin dolar

Karşılaşma sırasında üç raketini parçalayan Benoit Paire’ye 16 bin 500 dolar para cezası verildi.

Karşılaşma sırasında üç raketini parçalayan Benoit Paire’ye 16 bin 500 dolar para cezası verildi.

ABD’de de düzenlenen Washington Açık Turnuvası'ndaki ilk tur maçında Fransız tenisçi Benoit Paire ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Marcos Baghdatis karşılaşmış, maçı 3-6, 6-3 ve 2-6'lık setlerle Marcos Baghdatis kazanmıştı.

Karşılamanın final setinde 5-2 geriye düşen Benoit Paire sinirlerine hakim olamayarak önce defalarca zemine vurduğu ve parçaladığı raketini yere fırlatmış, sonra oturmak için gittiği bankta iki raketini daha parçalamıştı.

Bunun üzerine Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP), erkekler dünya sıralamasının 55. basamağında bulunan Benoit Paire'ye 16 bin 500 dolar para cezası verdi.