Milli Eğitim mali raporu: Aslan payı imam hatiplere, din öğretimine, Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sına

Milli Eğitim Bakanlığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı. Rapora göre Din Öğretimi Genel Müdürlüğü giderleri geçen yıla göre ikiye katlandı. Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu yandaş vakıf TÜGVA'nın okullardaki organizasyonları da harcama kaleminde yer aldı. Öte yandan Yozgat İL Özel İdaresi'nin 48 bin lira kira getiri olan işyeri TÜGVA'ya ücretsiz tahsis edildi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat İl Özel İdaresi’ne ait bir işyerinin AKP yandaşı ve yüksek istişare kurulu üyeliğini Bilal Erdoğan'ın yaptığı TÜGVA adlı vakfa ücretsiz tahsis edilmesine tepki gösterdi.

Mülkiyeti Yozgat İl Özel İdaresi’ne ait olan işyerinden Esnaf Sanatkarlar ve Odaları Birliği'nin çıkartılarak, bu yerin kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı'na ücretsiz tahsis edildiğini ifade eden Keven, “Esnaf Sanatkarlar ve Odaları Birliği yıllık 48 bin TL kira öderken, şu an binanın TÜGVA'ya ücretsiz tahsis edilmesi kamu zararına bir eylem değil midir? TÜGVA’ya ücretsiz yer tahsis ettiğiniz gibi diğer derneklere de yer tahsisi yapacak mısınız?" diye sorduç

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yılın ilk altı ayındaki harcamalarının ve ikinci altı aya ilişkin öngörülerinin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu yayımlandı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre 92 milyar TL’lik bütçesinin ilk dönemde yarısını tüketen MEB’in en önemli harcama kalemini öğretmen ve personelin maaşları oluşturdu. Bakanlığın 2018 yılındaki personel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.83, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 13.81, sermaye giderleri ise yüzde 69.09 arttı.

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİ İKİYE KATLANDI

İmam hatip okulları ve din öğretimine yönelik etkinliklere ayrılan büyük pay bu yıl da devam etti.

2017’nin ilk 6 ayında 15 milyon harcayan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, bu yıl giderlerini ikiye katladı ve harcamalar 32 milyon TL’ye ulaştı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Okulları’nın ilk 6 ayda harcadığı toplam tutar 4 milyar 255 milyon TL’ye olarak rapora yansıdı.

Dev bütçenin harcandığı kalemler arasında, din ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinin analizi, kardeş okul projesi kapsamında işbirliği yapılan ülkelere eğitim kursları için gönderilen öğrenciler, hafızlık, Kuran'I güzel okuma, ezan okuma, Arapça bilgi ve etkinlik yarışmaları gibi başlıklar sıralandı.

'40 HADİS' YARIŞMALARI DA HARCAMA KALEMİNDE

Ayrıca, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’nın MEB işbirliği ile yıllardır düzenlediği “40 hadis” yarışmaları paralelinde bakanlığın harcama kaleminde yer alması da dikkat çekti. Raporda “Öğrencilerimize, İslamın temel kaynaklarından olan hadis ve sünnetin önemini kavratmak, güncel olaylar ışığında hadisleri doğru yorumlamalarına yardımcı olmak amacıyla 40’ar hadisin yer aldığı hadis kitapları hazırlanarak okullarımızla paylaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.