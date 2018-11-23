Metin Kurt, NHKM’de düzenlenen panelde anıldı

Komünist sporcu Metin Kurt’un ölüm yıldönümünde 'Futboldaki Erozyon Artarken: Metin Kurt Gibi Düşünmek' başlıklı bir panel düzenlendi. NHKM'de düzenlenen panelde Kurt'un entelektüel kişiliği ve yaşamında aldığı referanslar konuşulurken, futbolda süren emek sömürüsü de gündeme geldi.

Komünist sporcu Metin Kurt’un ölüm yıldönümünün altıncı yılında İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde 'Futboldaki Erozyon Artarken: Metin Kurt Gibi Düşünmek' başlıklı bir panel düzenlendi.

soL Haber Portalı Spor Servisi’nin düzenlediği panele Eurosport Türkiye genel yayın yönetmeni ve Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi Bağış Erten ve spor tarihçisi, yazar Mehmet Yüce konuşmacı olarak katılırken, moderatörlüğü soL Spor editörü ve spor yazarı İsmail Sarp Aykurt üstlendi.

Komünist futbolcu Metin Kurt’un ailesinin de katıldığı panelde Metin Kurt’un entelektüel kişiliği ve yaşamında aldığı referanslar konuşulurken, futbolda süren emek sömürüsü de gündem edildi.

Panelin başında söz alan İsmail Sarp Aykurt, futbol düzenindeki erozyonun aslında bir erozyon olmaktan da çoktan çıktığını, keskin bir çürüme döneminden geçildiğini vurguladı. Aykurt, Metin Kurt’u referans almanın tarihsel ve güncel önemine değindi.

Mehmet Yüce, Metin Kurt’un tarihsel kişiliğinden bahsederken aynı zamanda futbolun entelektüel özelliklerinin yeterince doğru anlaşılıp ele alınmadığına vurgu yaptı ve Metin Kurt’un yaşadığı dönemden kimi mücadele deneyimlerini aktardı.

Bağış Erten ise, konuşmasına Metin Kurt’un temel düşüncelerinden ve mücadele alanlarından birisi olan futbolda emek sömürüsüne değinerek başladı. Erten, “Futbol İşçi Sınıfının Durumu” başlıklı kısa bir sunum gerçekleştirerek futbol işçilerinin hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Panel, soru-cevap ve katkı bölümünden sonra Metin Kurt’un ailesinin söz almasının ardından sona erdi.