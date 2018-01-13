Messi'nin Barcelona'yla imzaladığı yeni sözleşme internete sızdırıldı. Buna göre, Messi'nin haftalık ücreti 2 milyon avro.

Lionel Messi'nin Barcelona'yla imzaladığı yeni sözleşme Football Leaks tarafından internete sızdırıldı.

Sızan sözleşmenin yanında, çeşitli basın kuruluşları Messi ile ilgili yeni iddialar ortaya attı.

Messi'nin 2021'e kadar uzatılan sözleşme karşılığında 90 milyon avro imza parası alacağı iddia edilmişti.

Arjantinli futbolcunun maaşının ise haftalık ücretinin 600 bin avro olduğu öne sürülmüştü.

Yıldız futbolcunun serbest kalma ücretinin ise 750 milyon avro olarak belirlendiği iddia edilmişti.

Ancak Football Leaks'in sızdırdığı belgelere göre Messi'nin Barcelona'dan aldığı haftalık ücret yaklaşık 2 milyon avro.