Malatya'nın UEFA maçında ırkçı saldırı: Bunu yapanlar utanç duymalı

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile oynadığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Fabien Farnolle, 'Bunu yapanlar utanç duymalı. Buraya futbol oynamaya geliyoruz. Beyaz ve Afrikalı ayrımı yapmak utanç verici bir şey'

Yeni Malatyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile oynadığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Fabien Farnolle, bu tarz hareketleri yapanların kendi ülkelerine utanç verdiğini söyledi.

Malatyaspor kalecisi Farnolle, "Bunu yapanlar utanç duymalı. Buraya futbol oynamaya geliyoruz. Beyaz ve Afrikalı ayrımı yapmak utanç verici bir şey" dedi.

Takımın Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise maç sonrası yaptığı açıklamada duruma tepki göstererek, "Kalecimiz Farnolle'a yapılan ırkçı saldırı var. İçeride çocuk ağlıyor. Kenardan ırkçı bir tavır sergilediler. Avrupa'da bu tür şeylerin olmasını yadırgadık gerçekte" diye konuştu.