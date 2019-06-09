Konya'da ulusal marşı ıslıklanan Fransa'dan tepki

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde dün akşam Türkiye ve Fransa karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi yapılan seremonide Fransa ulusal marşı ıslıklandı. Yaşananlara Fransa'dan tepkiler geldi.

Dün Konya'da Türkiye ve Fransa'nın karşı karşıya geldiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçı öncesinde Fransa ulusal marşının ıslıklanması Fransa'da tepkilere neden oldu.

Twitter'da Türkçe paylaşımda bulunan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, yaşananlara ilişkin "Beni tek üzen şey: Milli Marşımız yuhalanması" yorumunda bulundu.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de Twitter hesabından olaya ilişkin tepki gösterdi. Le Pen "Ulusal bir marşı ıslıklamak utanç verici. Bu bir hakaret ve adil oyunun değerleriyle uyuşmuyor. FIFA'nın, bu gece Türk halkının saygısızlığı nedeniyle Türk Futbol Federasyonu'na ceza vermesi gerekiyor" dedi.

Konya'da 2015 yılında yine milli maç öncesi Ankara'daki katliamda hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu sırasında tekbir sesleri yükselmişti.