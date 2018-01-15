Fransa'daki hakem hakkında karar verildi

Fransa Futbol Federasyonu, futbolcuya tekme atan ardından kırmızı kart gösteren hakem hakkında kararını verdi.

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Nantes arasında oynanan karşılaşmada hakem Tony Chapron, kendisine çarpan Diego Carlos'a düşerken çelme takmaya çalıştı.

Sonrasında ayağa kalkan hakem Chaperon, Carlos'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Yaşanan bu olay tepkiyle karşılanırken, Fransa Futbol Federasyonu'da hakemle ilgili kararını verdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre Fransa Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, hakem Tony Chapron hakkında yeni bir emre kadar görevinden uzaklaştırma kararı verildiğini duyurdu.