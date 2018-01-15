Nantes-PSG maçında çok konuşulacak görüntüler

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında ilginç görüntüler meydana geldi. PSG, Nantes karşısında 1-0'lık skorla kazanırken, maça damgasını vuran olay son dakikalarda yaşandı.
Hakem Tony Chapron, kendisine çarpan Diego Carlos'a düşerken çelme takmaya çalıştı. Sonrasında Chaperon ayağa kalkıp Carlos'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.
Hakem Chapron'un, Nantes'lı oyuncuya çelme takması sosyal medyayı da salladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Chapron'a tepki gösterdi.
Carlos'u takım arkadaşlarının zor sakinleştirdiği görüldü.