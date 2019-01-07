Fikret Orman: Hakem hataları televizyonlarda tartışılmasın

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, hakemlerin sahada etki ettiği konuların azaldığı, oyuncuların konuşulduğu bir lig istediklerini söyledi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e çağrıda bulunan Orman, 'Hakem hatalarının TV'de tartışılmaması gerekiyor. Buna bir şerh koymak lazım' dedi.

Antalya'da düzenlenen 2018-2019 sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nde konuşan Fikret Orman, hakemlerin zor bir iş yaptıklarını vurgulayarak, kamuoyu önünde herkesin eleştirisine açık bir iş olduğunu söyledi.

Türkiye hakemlik yapmanın zorluğuna dikkati çeken Orman, şöyle devam etti: "Maç öncesi, maç anı ve sonrasında devamlı olarak konuşulan bir hakem mevzumuz var. Esasında futbolda hakemlik yardımcı unsurdur. Ana unsur oyunculardır. Ama ülkemizde bu maalesef farklı. Hakemlerimiz çok fazla konuşuluyor. Bize düşen bunu yönetmek. Bu marka değeri, hepimizi ilgilendiren bir şey. Ülkemizin hakemleri kötü, futbolcuları iyi gibi bir durum yok. Süper Lig'in marka değeri olarak bu ailenin bir parçasısınız. Hepimize görevler düşüyor."

'BUNA BİR ŞERH KOYMAK LAZIM'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e seslenen Orman, hakem hatalarının televizyonlarda çokça konuşulmasına bir sınır getirilmesi gerektiğini, bu durumun hakemlik kurumunu fazlasıyla aşağı indirdiğini söyledi.

Orman, "Buradan Yıldırım başkana bir şey söylemek istiyorum, hakem hatalarının TV'de tartışılmaması gerekiyor. Buna bir şerh koymak lazım. Oyuncular hata yapıyor, teknik adam yapıyor, yönetici yapıyor. Hakemler de yapacak. Bizim beklentimiz hakemler etki altında kalmasın, baskı altında kararını değiştirmesin" diye konuştu.