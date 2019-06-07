Fenerbahçe'den Berat'a sert tepki: FETÖ'yü meşrulaştırıyorsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor açıklamasına Fenerbahçe'den sert yanıt geldi. Yapılan açıklamada, 2010-2011 şampiyonunun Fenerbahçe olduğu vurgulandı ve bu durumu reddetmenin FETÖ'yü meşrulaştırmak olacağı söylendi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2010-2011 sezonu şampiyonluğu hakkında Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tepki gösterdi. Fenerbahçe zorunlu bir açıklama yaparak, "25 milyon taraftarımızla omuz omuza, ilk gün söylediğimiz gibi bugün bir kez daha dile getiriyoruz ki; 2010-11 şampiyonu Fenerbahçe’dir, alın teri ile kazanılmış kupamız müzemizdedir" dedi.

Trabzon’da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Trabzonspor'un yeni sezon forması hediye edildi, Albayrak da "Yanlız bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani şampiyon sezonun formaları" yorumunu yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu açıklamaya sosyal medyada tepki gösterdi ve 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasının Fenerbahçe müzesinde olduğunu hatırlattı.

Fenerbahçe Spor kulubü de bunun üzerine Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak, "Futbol Takımımızın 2010-11 sezonu şampiyonluğu ile ilgili yaratılan suni gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu durumu reddetmek, buna karşılık bir görüş taşımak, bunu yoruma açmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına kast eden FETÖ’nün meşrulaştırılmasından başka bir anlam taşımamaktadır" dedi.

'EN BÜYÜK DELİLİMİZ ALIN TERİMİZ'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlgili sezonda, futbol takımımızın büyük emekler ve alın teri ile kazandığı en değerli şampiyonluğu, o dönemde ülkemizin hukuk, adalet, polis teşkilatı, medya başta olmak üzere tüm yapısına sızmış Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), devletimizin tüm imkanlarını da kullanarak Fenerbahçe’mize karşı kurduğu Şike Kumpası’yla kirletilmek istenmiştir.

'FENERBAHÇE'Yİ FETÖ'YE TESLİM ETMEYECEĞİZ'

3 Temmuz’un devamında aynı yapının bu kez ülkemizin varlığına da kast etmeye çalışmasıyla ortaya çıkan gerçekler; “en büyük delilimiz alın terimiz” diyen Fenerbahçe’mizin, daha ilk gün korkusuzca kulübünün yanında olarak “Fenerbahçe’yi FETÖ’ye teslim etmeyeceğiz” diyen Büyük Fenerbahçe Taraftarının, “Ne şikesi memleket elden gidiyor" diyen eski Başkanımız Aziz Yıldırım’ın ne derece haklı olduğunu, 3 Temmuz’dan sonra yaşanan her günde ve her olayda gün gibi ortaya koymuştur.

'ŞİKE KUMPASINI KİMLERİN YAPTIĞI ORTADADIR'