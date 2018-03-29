Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye'den Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında yer aldı.

Bu yıl 14 Haziran’da başlayacak olan turnuvada, 1938 yılından bu yana ilk kez İngiliz hakem yer almazken, İngiltere’nin yanı sıra Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’den hiçbir hakemin organizasyonda görev yapamayacağı ifade edildi.

Avrupa'dan çağrılan hakemler:

Cüneyt Çakır - Türkiye

Felix Brych - Almanya

Sergey Karasev - Rusya

Bjorn Kuipers - Hollanda

Szymon Marciniak - Polonya

Miguel Lahoz - İspanya

Milorad Mazic - Sırbistan

Gianluca Rocchi - İtalya

Damir Skomina - Slovenya

Clement Turpin - Fransa