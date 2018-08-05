Demba Ba ırkçı sözlere tepki gösterdi

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Demba Ba, Çin liginde kendisini hedef alan ırkçı sözlere tepki gösterdi.

Çin Ligi'nde Shanghai Shenhua ile Changchun Yatai arasında oynanan maça ırkçılık damga vurdu.

Sporx'in haberine göre Shanghai Shenhua forması giyen Demba Ba, Changchun Yatai'den Li Zhang'ın kendisine ırkçı sözler söylemesinin ardından sinirlerini tutamayarak futbolcunun üzerine yürüdü. Saha içi bir anda karışırken, takım arkadaşları Demba Ba'yı zor sakinleştirdi.

Maçın ardından olayla ilgili konuşan Shanghai Shenhua teknik direktörü Wu Jingui, “Demba Ba'nın neden sinirlendiğini anlayışla karşılıyoruz. Rakip takımdaki futbolcunun sözleri çok ağırdı. Böyle bir şeyin açıklaması yok. Bu ligde birçok farklı renkten futbolcu yer alıyor. Saygı göstermeliyiz ve ayrımcılık yapmamalıyız” dedi.

