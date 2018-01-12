Beşiktaş'tan birçok şubeyi kapatma kararı

Beşiktaş sezon sonunda erkek basketbol ve jimnastik şubesi dışındaki tüm amatörleri ikişer yıl süreyle kapatacak.

Beşiktaş Başkan Fikret Orman, amatör şubeleri kapatma kararı planı netleşti.

Orman’ın bahsettiği taslak, sezon sonunda uygulamaya konulacak. Akşam'da yer alan habere göre, amatör şubeleri finanse edecek sponsorluk anlaşmaları şart olarak belirlendi. Eğer bu olmazsa şubeleri bir veya ikişer yıl dondurma kararı alındı ve ekonomik olarak toparlanma hedeflendi.

Sponsor gelirleriyle finanse edilen Beşiktaş Erkek Basketbol şubesinin dondurulması düşünülmüyor. Jimnastik şubesi de kulübün isminde bir karşılığı bulunduğu için yaşatılacak. Son yıllara damga vuran hentbol şubesinin durumu ise net değil. 1 yıl dondurma çıkabilir. Ancak tartışılıyor. Diğerlerinin ise ikişer yıl dondurulma ihtimali çok güçlü.