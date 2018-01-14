Beşiktaş'ın son transferinde kriz

Beşiktaş'ın Cyle Larin transferine kulübü Orlando City'den tepki geldi. Orlando City, Kanadalı futbolcu Larin'in sözleşmesinin devam ettiğini ve futbolcunun bu ay sonunda kampa katılmasını beklediklerini bildirdi.

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildiği 22 yaşındaki Kanadalı santrfor Cyle Larin flaş bir açıklama geldi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Orlando City, Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in sözleşmesinin devam ettiğini ve futbolcunun bu ay sonunda kampa katılmasını beklediklerini bildirdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Orlando City, forvet oyuncusu Cyle Larin ile ilgili Beşiktaş Kulübünün yaptığı açıklamadan haberdardır. Kulüp, Larin'in transfer şartlarıyla ilgili anlaşmaya varmadı ve Beşiktaş'ın açıklamasına karşı gereken yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.