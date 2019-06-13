beIN Sports Süper Lig'den çekilmek istiyor

Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'un Türkiye'den çekilmek istediği ve bu konuyla ilgili olarak Kulüpler Birliği toplantısının 18 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da kulüp başkanı Hilmi Kulluk olağanüstü genel kurul toplantısında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Kulüpler Birliği’nden gelen yazıda 18 Haziran'da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş Bein Sports çıkmak istiyor" diyen Kulluk, "TFF’ye diyor ki, ben satış yapamıyorum zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonu’na verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirler de gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş onlar da çıkmak istiyor. Bu diğer 18 kulüp içinde geçerli” ifadesini kullandı.