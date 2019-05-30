Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı Beşiktaş'ta

Başakşehir Futbol Kulübü, Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını duyurdu. Avcı, Beşiktaş'la anlaştı.

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir'den ayrılan Avcı, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.