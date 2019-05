Zoraki adayın twitter'daki izleri

Binali Yıldırım'ın İstanbul için aday olma ya da oldurtulma macerası ilerde tarihçilerin ortaya çıkaracağı sırlarla dolu. Ama Yıldırım'ın zoraki aday olduğu o sırlardan biri değil. Yıldırım'ın aday yapılma sürecini bir de Yıldırım'ın Twitter "kampanyasındaki" izleri takip ederek deştik.

Binali Yıldırım, 31 Mart öncesindeki propaganda döneminde neredeyse zorla aday yapılmış olduğunu düşündüren bir pratik sergiledi. Erdoğan'ın sert çıkışlarını düzelttiği açıklamaları oldu. Bu düzeltmeler sanki bir taktik farkına, "kazanmak için daha yumuşak yüzlü olmalıyız" eğilimine değil de "bir başkanlık için değmez tadımızı bozmaya" tavrına denk düşüyordu.

MECLİS BAŞKANLIĞINI BİR TÜRLÜ BIRAKAMADI

Hatta adayların belirlendiği süreçte bir türlü Meclis Başkanlığı koltuğunu terk etmemesini bile buna yoranlar olmuştu. Sanki Yıldırım adaylığı kesinleşene kadar (hatta ilelebet!) Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmek istemiyordu. Belki de bu dönemde Yıldırım, Erdoğan'ı "başka bir aday bulmaya ikna etmeye" çalışıyordu.

31 Mart gecesi Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan edildi; kendisi ve Erdoğan tarafından! Her tarafa asılan afişler, her şey bir yana Binali Yıldırım'ın kendisinin belediye başkanlığı konusunda ikna edilmiş olduğunu gösteriyor. Nitekim 31 Mart gecesi Twitter'da faaliyete geçen @BY hesabının ilk mesajı da bununla ilgili bir fotoğraf oldu. 11 Nisan'a kadar başka bir mesaj yayınlamadı. Ha bu arada, bu yazı yazıldığı sıralarda yayınlamış olduğu son mesaj da bu: Bazıları diyormuş isteksiz, bilmem ne...

YERE BAKAN TWIT YAKAN BİNALİ BEY

Binali Yıldırım'ın twitter hesapları ile ilgili ilginçliklere geçebiliriz artık.

Yıldırım'ın kullandığı ya da onun adına kullanılan birden çok twitter hesabı var.

31 Mart gecesi aktif hale geçen twitter hesabı @BY



Twitter uzun süredir 4 harften kısa kullanıcı adlarını kabul etmiyor. Daha önce oluşturulmuş kullanıcı hesapları ise varlıklarını sürdürüyor. Hatta bunların bir piyasası da var. Bu konuya döneceğiz. Önce Binali Yıldırım'ın diğer hesaplarına bakalım.

@BA_Yildirim bunlardan biri. Binali Yıldırım İletişim Ofisi adıyla resmileştirilmiş bir hesap.

Daha doğrusu 2019 seçimleri öncesinde hesap bu adı almış.

2018 Eylülü'nde hesabın tanımı bir kaç kelimeden ibaret "Binali Yıldırım FAN HESABIDIR".

Hesaba ilişkin izler 2013 başına kadar gidiyor. 1 Ocak 2013 tarihinde hesap "Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı hayran sayfasıdır" olarak tanımlanmış.

TUTMAYIN @TCMeclisBaskani'NI

Kendisine ait bir başka hesabın tanımındaysa "arşiv hesabı" ifadesi kullanılıyor. "28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Binali Yıldırım’ın arşiv hesabıdır" Enteresan nokta şu ki arşiv hesabının twitter adı @TCMeclisBaskani. Bu haliyle resmileştirilmiş bir hesap.

Örneğin seçilecek herhangi bir meclis başkanı resmi başvuruyla bu kısa adın kendisine verilmesini isteyebilir!

Belli ki, Binali Yıldırım kariyerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı sıçramasından önceki bu mütevazı konumu ölümsüzleştirmek istemiş.

Bu hesabın anlattıkları bununla sınırlı değil tabii. İlginç nokta şu: Binali Yıldırım'ı @TCMeclisBaskani olarak tescil eden adım 2019 Ocak'ında atılmış! İlk yayın 18 Ocak 2019 tarihinde yapılmış. Binali Yıldırım'ın henüz aday adayı olduğu yani adaylığının kesinleşmediği bir zamanda. Binali Yıldırım'ın "zoraki adaylığının" bir kanıtı olabilir, ya da giderayak @TCMeclisBaskani sifatini "arşivleme" isteğinin göstergesi. Aday olması sürecinde Meclis Başkanlığı'ndan bir türlü istifa etmemesini AKP'nin "hukuksuzlukta ısrar iktidarda ısrardır" ilkesinden çok Yıldırım'ın zoraki adaylığına bağlayanlardansanız buradaki yargınız da belli olmalı.

31 MART GECESİ: BASTIRIN PARAYI DA ALIN ARTIK ŞU HESABI

Binali Yıldırım'ın 31 Mart'tan itibaren kullanmaya başladığı twitter hesabı @BY'den söz etmiştik.

Twitter ilk yıllarında 4 harften kısa kullanıcı adlarını kabul etmiyor. Sonra birileri çıkıyor ve twitterdakileri tek harfli kullanıcılara da izin vermeye ikna ediyor. (@r) Twitter'ın 4 harften kısa kullanıcı adına izin yok noktasına geri dönmesi ise birkaç yıl önce gerçekleşiyor. Tabii daha önce alınmış kısa adlar korunarak.

Doğru tahmin ettiniz, özellikle tek harfli ve iki harfli kullanıcı adları bundan sonra epey para ediyor.

Tek harf için bu bedelin 50 bin dolar olduğunu iddia edenler var. Elbette alıcının "pazarlama" ihtiyacına bağlı.

Binali Yıldırım'ın 31 Mart gecesi "Teşekkür konuşması hazırlıklarını" içeren fotoğrafla açılışını yaptığı ve 11 Nisan'a kadar bir daha kullanmadığı @BY hesabının ederini bilemiyoruz. Ancak hesabın "satın alınmış" olduğu kesin.

Hesabın "kapalı" bir hesap olarak varolduğu son tarih 1 Ekim 2014. Uzun isim olarak Libertad kullanılıyor. Internet Arşivlerinde 2016 yılında yer alan kayıtlarda ise hesabın askıda olduğu görülüyor.

Farklı nedenleri olabilir.

Kesin olan bugün "Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" açıklaması ve Binali Yıldırım adıyla faal durumda olan @BY twitter hesabının satın alınmış olduğu. 2017 - 2019 arasında arşivlenmiş hiçbir faaliyeti olmadığı düşünülürse, @BY Binali beyin İstanbul Başkanlığı için satın alınmış.

Şu anda da seçim kampanyası için aktif olarak kullanılıyor.

Bütün hikayeyi bugün itibariyle bay @BY'nin "isteksizlik" temalı son mesajı ile bağlayalım. Tabii bağlarken bir yanlış anlamaya da izin vermeyelim: Binali bey artık gerçekten de fazlasıyla istekli görünüyor. Belki de "bu adam beni ne yapıp edip seçtirecek, bir daha kaybetsem bir daha seçimi iptal ettirecek. İyisi mi ben de kazanmaya çalışayım" dedirtmişlerdir kendisine.