YSK yarın MHP'nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazı görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun, yarın saat 14.00'te MHP'nin İstanbul seçimleri için gerçekleştirdiği olağanüstü itirazı görüşeceği belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yarın, saat 14.00'te MHP'nin İstanbul seçimleri için gerçekleştirdiği olağanüstü itirazı görüşeceği belirtildi. Öte yandan YSK’nın bugün aldığı karara ilişkin konuşan Binali Yıldırım, ''Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim” dedi.

YILDIRIM VE BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

Binali Yıldırım, YSK’nın bugünkü toplantıda KHK'lilerle ilgili aldığı karara ilişkin, ''YSK’nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de YSK'nın kararı hakkında "YSK çalışmalarını yapıyor sonuçlanmadan yorum yapmak doğru olmaz." dedi.

41 BİN SEÇMEN ARAŞTIRILACAK

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter’dan görüşme sonrasında verilen ara kararları açıkladı. Yavuz, şunları kaydetti:

“YSK bugün vermiş olduğu ara kararla, kanunla ihraç edilenlere ilişkin oy kullanamazlar şeklindeki talebimizi oy çokluğuyla reddetti. Diğer iddia ve taleplerimizin araştırılmasına karar verdi. Buna göre 2 bin 732 kısıtlı, bin 229 ölü, 10 bin 290 hem cezaevi hem de İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 5 bin 287 hükümlü olmasına rağmen İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 236 yerleşim yeri adresi cezaevi olan, 21 bin 782 kişi 18 yaş üstü zihinsel engelli olmak üzere toplamda 41 bin 556 seçmenle ilgili araştırma kararı verdi. Ayrıca sandık başkanları ile memur üyelerin ne şekilde oluşturulduğuna ilişkin konuların araştırılmasına karar verdi.”