YSK sandık kurulu listelerini siyasi partilere verecek

Yüksek Seçim Kurulu, ilk kez sandık kurulu listelerinin siyasi partilere verilmesine karar verdi.

YSK, 23 Haziran'da yinelenecek İstanbul seçimleri öncesinde sandık kurulu listelerinin siyasi partilere verilmesine karar verdi.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Sandık kurulu listelerinin partilere verilmemesinin nedeni kurul üyelerinin baskı altında kalmasını engellemekti. Bu kararın ardından tamamı memurlardan oluşacak sandık kurulu üyelerinin iktidar tarafından baskı altına alınabileceği belirtilirken, 31 Mart sonrası AKP'li yöneticiler sık sık bu talebi dile getiriyordu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonrası sık sık sandık kurulu listelerinin kendilerinde olmadığını, "usulsüz atamalara" listeyi bilmedikleri için itiraz edemediklerini ileri sürmüştü.