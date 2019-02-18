TKP'nin Trakya adayları tanıtıldı: 'Patronların değil emekçilerin söz sahibi olduğu kentler için...'

Türkiye Komünist Partisi'nin Trakya bölgesindeki adayları bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çorlu ilçe örgütü binasında, Trakya bölgesindeki belediye başkan adayları basına ve kamuoyuna tanıtıldı.

Adaylar sırayla söz alarak niçin TKP'den belediye başkanı adayı olduklarını anlattı.

Adayların konuşmalarından satır başları şöyle:

'SOLCUYUM DİYENİN TEK SEÇENEĞİ TKP'DİR'

Edirne İpsala Belediye Meclis Üyesi Adayı Çağlar Akyüz: Muhalefetin önceki seçimlerde "Haramilerin saltanatını yıkacağız" söylemi bile, "Haramilerin saltanatını koruyup devam ettireceğiz" söylemine dönüştü. Bir tarafta cumhuriyet karşıtlığını Trakya'yı alarak bu bölgeye de yaymaya çalışan bir AKP var, bir tarafta da Trakya insanının cumhuriyetçiliğini sömüren ve bundan rant sağlayan CHP. Ancak kendisine solcu diyen insanların bu seçimdeki tek seçeneği TKP'dir.

'ÖRGÜTLENEREK GÜÇLENECEĞİZ'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bayırlı: Bizim düzen partilerininki gibi iddialarımız yok. Amacımız her zaman yaptığımız şey olan, sınıf bilinci kazandırmak ve örgütlenme mücadelesidir. Emekçi örgütlenmelidir. Buna ivme kazandırmak için adayız. Bu mücadeleyi hep birlikte omuzlayacağız. Bir sonraki toplantımızda, sayımızı çoğaltmış olarak bir araya gelmek inancıyla...

'PATRONLARIN DEĞİL, EMEKÇİLERİN SÖZ SAHİBİ OLDUĞU BİR KENT İÇİN...'

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı İbrahim Çevik: Kentimizde yaşayan binlerce fabrika emekçisinden biriyim. B/S/H'de çalışmaya devam ediyorum. Bu kenti patronların yönettiğini, bu semtin fabrika atıklarıyla harap edildiğini biliyoruz. Kentimiz tahrip edilirken, patronların çiftliklerinin nasıl korunduğunu da biliyoruz. Kadın-erkek binlerce emekçi yoksullukla yaşıyoruz. Biliyoruz ki biz onlarla aynı gemide değiliz! Rant kavgalarının olmadığı, emekçilerin söz sahibi olduğu bir kent yönetimi hayal değil. Bunu hep birlikte başaracağız.

'ARTIK MÜTEAHHİTLER DÜŞÜNSÜN'

Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sinan Kahraman: Bir inşaat işçisiyim. Emeğimizin çürütüldüğünün, bu düzenin değişeceğinin farkındayım. Herkesin bunu fark etmesini istiyoruz. Emeğin kazanacağına inanıyorum. Bundan sonra müteahhitler düşünsün!

'BABAESKİ'DE EN YÜKSEK OYU ALACAĞIZ'

Kırklareli Babaeski Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Alpüren: Kasabamızda biz hazırlıklıyız. Seçimden sonra göreceksiniz, en büyük oyu alacağız. Sınıf mücadelesinde mevzi kazanmak kolay olmuyor ama bu seçim çok farklı olacak. Bu birkaç günlük bir çalışma değil, yılların emeğidir. Meclise kesin gireceğiz. Kasabada açık hava toplantısı yapacağız, yerel yoldaşlarımızla müzik ve sokak tiyatrosuyla başlayan ve konuşmalarımız yapacağımız bir etkinlik planlıyoruz. Biz umutluyuz, biz bu kavgadan mutlak galip çıkacağız!

'MÜCADELEDE DE PUSULADA DA SOLUN TEK TEMSİLCİSİYİZ'

Tekirdağ Şarköy Belediye Meclis Üyesi Adayı Hasan Koçak: "Bu düzen değişmeli" sloganıyla yola çıktığımız seçimlerden sonra örgütlenmemizi artırdık. Kötünün iyisi olan düzen soluna oy veren emekçilere gerçek sol seçeneğini anlattık. Bu şekilde hazırlandık. Ovacık örneğinin heyecanlandırdığı büyük bir emekçi kitle var. Trakya'da çark-çekici pusulada göremeyeceğimiz yer yok. Emekçiyi seçeneksiz bırakmıyoruz. Pusulada da, mücadelede de solu temsil eden tek partiyiz. Düzen solundan vazgeçen insanlar TKP'ye bakmaya başladı. Biz bunları oya çevirmek istiyoruz. Gücümüz sınırlı olabilir ama komünistlerin attığı her adım bu ülkede on katı karşılık bulur. Siyasete emekçilerin örgütlü mücadelesini katacağız!