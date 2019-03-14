TKP'li adaylardan Söke'de direnen SİBAS işçilerine ziyaret

TKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İrfan Ertel, İncirliova Belediye Başkan Adayı Kutlu Gerçek Delikan Çoban ve TKP il yönetimi Söke’de direnen SİBAS işçilerini ziyaret etti.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İrfan Ertel, İncirliova Belediye Başkan adayı Kutlu Gerçek Delikan Çoban Söke’de direnen SİBAS işçilerini ziyaret etti.

TKP Aydın İl Örgütü yönetiminin de katıldığı dayanışma ziyaretinde işçilerin yanında olduklarını belirten heyet, greve her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

Aydın ili Söke ilçesinde faaliyet gösteren SİBAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde çalışan 80 işçi TÜRK-İŞ’e bağlı Tekgıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılmıştı. 8 Şubat'ta başlayan işten çıkarmaların gerekçesi olarak SİBAŞ yönetimi "işyerinde makineleşme"yi göstermişti.