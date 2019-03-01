TKP Kartal Belediye Başkan adayından Kartal Hukukçular Derneği'ne ziyaret

Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal Belediye Başkan adayı Selahattin Kural ve TKP Kartal İlçe Örgütü Üyelerinden oluşan bir heyet, Kartal Hukukçular Derneği'ne ziyarette bulundu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kartal Belediye Başkan Adayı Selahattin Kural, TKP Kartal Belediye Meclis Üyesi Adayı Fatma Güzin Beşe ve TKP Kartal İlçe Örgütü Üyelerinden oluşan bir heyet Kartal Hukukçular Derneği’nde düzenlenen kahvaltıda hukukçularla bir araya geldi.

Kural, hukukçular ile emekçilerin sorunlarına ve İstanbul genelinde ve Kartal’da yaşanan imar ve çevre sıkıntılarına dikkat çekerek, rantçı belediyecilik anlayışı karşısında komünistlerin aldığı tavrı açıkladı.

Hukukçularla üretim ilişkileri, sınıf temelli yaklaşım, giderek büyüyen yoksulluk üzerine konuşmalar yapan Kural, hukukçuları da yakından ilgilendiren arabuluculuk süreçleri, zorunlu bireysel emeklilik sistemi ve yasalaştırılmak istenilen kıdem tazminatı fonu hakkında da komünistlerin görüşlerini bildirdi. Bununla birlikte, işçi direnişlerinin ve işyeri örgütlenmelerinin de önemine değinen Kural, 31 Mart seçimlerinde neden TKP'ye oy verilmesi gerektiğini “Aynı gemide değiliz! Bir patron ve bir işçi aynı gemide değil. Emekçileri partili mücadeleye davet ediyoruz. Paranın saltanatı varsa halkın TKP’si var. TKP’ye verilen her oy aslında bu ülkede gerçekten farklı bir düzen arayışının ya da mücadele eden insanların sayısını çoğaltmak anlamına gelecek.” ifadelerini kullanarak açıkladı.

Dernek üyelerine Boyun Eğme gazetesi ve TKP Emek Merkezi tarafından hazırlanan “Haklarımız” kitapçıklarını sunan Kural, TKP’nin örgütlü gücünün her alanda güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğünü, işçi sınıfı ile dayanışmada olduklarını ifade ederek, emekçi halkın kurtuluşu için tüm hukukçuları TKP'ye oy vermeye ve TKP’de örgütlenmeye çağırdı.

Selahattin Kural’ın ardından söz alan, TKP Kartal Belediye Meclis Üyesi Adayı olan Fatma Güzin Beşe, işsizlik ve yaşam mücadelesinin zorluklarına değinerek emekçi halkın TKP’de örgütlenmesi neticesinde verilecek mücadele ile sosyalist iktidarı kurabileceklerini belirtti.

Kartal Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Türkan Kurtulmaz da söz alarak “TKP'li arkadaşlar gelerek onur verdiler. Biz Kartal Hukukçular Derneği olarak şuna inanıyoruz. Ülkenin kaynakları, dünyanın kaynakları adil bölüşülürse herkese yeter. Adil bölüşümü ve ortaklaşan hayatı savunan, emekçilerin ve halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışan bir parti olduğunu düşünüyorum TKP'nin. Yaşam kalitesi ihtiyaca uygun olandır. İhtiyaca uygun olanın oluşması için adil bölüşümü savunan, rantı reddeden bir partiye ihtiyaç var. Rantçılara değil; adil bölüşümü, doğayı savunan bir partiye oy vermenizi bekliyorum” ifadelerini kullanarak seçimlerle ilgili görüşü açıkladı.

TKP Heyeti ve Kartal Hukukçular Derneği Üyeleri bundan sonra daha sık bir araya geleceklerini ve dayanışmayı sürdüreceklerini açıklayarak ziyareti sonlandırdı.