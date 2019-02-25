TKP Aydın Büyükşehir adayı İrfan Ertel: Sosyalizm hayal değil, insanlığın ihtiyacı...

Türkiye Komünist Partisi, 31 Mart yerel seçimlerine katılacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İrfan Ertel ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Seçimlere ilişkin açıklama yapan TKP Aydın İl Yöneticisi Burak Özdemir, “31 Mart sonrasında bizi ciddi bir ekonomik kriz bekliyor. Seçim öncesinde kimse krizi gündeme getirmiyor. Programlar, ilkeler bir kenara bırakılmış, tabiri caizse at yarışına dönüşmüş durumda. Biz bu kesimlerle aynı gemide değiliz” dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 31 Mart yerel seçimlerine katılacak olan Aydın’daki adaylarını tanıttı.

Partinin Aydın il merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısına, TKP Aydın İl Yöneticisi Burak Özdemir, TKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İrfan Etel, İncirliova Belediye Başkan Adayı Kutlu Gerçek Delikan Çoban ve Nazilli Belediye Başkan Adayı Hasan Polat katıldı.

'NASIL AYNI GEMİDE OLABİLİRİZ?'

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin konuşan TKP Aydın İl Yöneticisi Burak Özdemir, Türkiye’nin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu ancak bu krizin hiçbir kesim tarafından gündeme getirilmediğini belirtti.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı: “Ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Biliyoruz ki, 31 Mart sonrasında sonuçlar ne olursa olsun, Türkiye’de ekonomik kriz derinleşecek. Buna eşlik edecek bir siyasi krizle karşı karşıya kalacağız. Türkiye Komünist Partisi bu bilinçle, ekonomik krizin nedenleri, kaynakları ve kapitalist düzenle ilişkisi konusunda emekçi halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.

TKP Aydın İl Yöneticisi Burak Özdemir, "Bu ekonomik kriz pek gündeme getirilmiyor. Seçim sürecinde programlar, ilkeler bir kenara bırakılmış, tabiri caizse at yarışına dönüşmüş durumda. Birbirine benzer adaylar ve partiler, topluma dayatılıyor. Cumhur İttifakı, ‘Devletin Bekası’ diye bir şey tutturmuş. Bunun altına baktığımızda, AKP’nin, Erdoğan’ın bekası ve Türkiye kapitalizminin bekası çıkıyor ortaya. Bize ‘aynı gemide olduğumuz’ yalanı söyleniyor. TKP’nin bu seçimdeki ana sloganı; Aynı gemide değiliz. Nasıl olabilir ki zaten? Asgari ücretle geçinen ya da işsiz bir insanla, büyük servetleri olan, sömürücü sınıflar aynı gemide olabilir mi? Emperyalizmle işbirliği yapan, emperyalist şirketlere katkı sunan gruplarla, emperyalizme karşı duran partiler aynı safta olabilir mi? Tarikatların varlığını meşru gören kesimlerle ‘biz tarikatsız bir ülke istiyoruz’ diyen toplumsal sınıflar aynı gemide olabilir mi" dedi.

'HEDEFİMİZ SOSYALİST CUMHURİYETİ GERÇEKLEŞTİRMEK'

TKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İrfan Ertel de nihai hedeflerinin sosyalist cumhuriyeti gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Ertel, “Sadece bugününü değil geleceği de düşündüğümüzde, böyle giderse kentimizin sorunları git gide artacaktır. Sosyalist bakış açımızla yaklaştığımızda bir avuç patronun değil, tüm toplumun yaşam koşullarının daha da iyileştirilmek düşünmek durumundayız. Hava kirliliğinin önlenmesi, suyun temiz ve çok ucuz olması, ulaşımın bedava sağlanması, ilimiz insanlarının kültür, sanat ve spor olanaklarına kolayca kavuşabilmeleri, yaşlıların, çocukların ve engellilerin daha sorunsuz yaşayabilmeleri hayal değildir. Sosyalizm bir hayal değil, bugün insanlığın en temel ihtiyacıdır” dedi.

'JEOTERMALLERİ SÖKÜP ATACAĞIZ'

Aydın’daki verimli arazilerin jeotermal şirketlere peşkeş çekildiğini vurgulayan Ertel, buna devletin müdahale etmediği gibi belediyelerin de sessiz kaldığını söyledi. Yönetime geldiklerinde jeotermal şirketlerin faaliyetlerini söküp atacaklarını ifade eden TKP Adayı İrfan Ertel, “İncirliova’da yaptığımız çalışmalarda vatandaşlar, 'Yakında biz buralardan göçmeye başlarız' diyor. Bu kadar verimli toprakların kaderini, bu şirketlere bırakmak doğru mu? Biz belediyeye bu konuyu sorduğumuzda, ‘E biz belediye olarak orada rapor tutabiliriz, başka bir şey yapmamız mümkün değil’ deniyor. Sen 5 bin kişiyi dikersen oraya, o şirketler çalışabilir mi? Çalışamaz. Yaparız bunu!” dedi.