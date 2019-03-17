TKP adayları Bakırköylü emekçilerle buluştu: Sadece oy vermek yetmez, örgütlenelim

Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul adayı Zehra Güner Karaoğlu ve Bakırköy adayı Orhan Gökdemir bugün Bakırköy’de emekçilerle buluştu. Karaoğlu ve Gökdemir yalnızca TKP’ye oy vermekle yetinilmemesi gerektiğini vurgulayarak partinin düzene karşı kurduğu barikatı güçlendirmek için örgütlenme çağrısında bulundular.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve Bakırköy Belediye Başkan adayı Orhan Gökdemir bugün Bakırköylü emekçilerle buluştu.

TKP Bakırköy İlçe Örgütü’nde yapılan toplantıda konuşan Zehra Güner Karaoğlu, TKP’nin ayrı bir seçim politikası olmadığını, partinin seçim çalışmasının onun programatik hattının bir parçası olduğunu ifade etti.

31 Mart yerel seçimlerinde seçim pusulalarında iki taraf olduğunu kaydeden Karaoğlu, taraflardan birinin düzen siyasetini temsil ettiğini, onun karşısında ise TKP’nin yer aldığını söyledi.

'BELEDİYELERDE RANTI PAYLAŞMAK İÇİN BİR ARAYA GELEN ÇETE'

Karaoğlu “Parti denilen şeyin bir programı, ilkesi, Türkiye halkına net, tutarlı bir mesajı olur, bu mesaj sağdandır, soldandır ama bir tarafı olur. Ama bugün seçime giren düzen partileri dediğimiz kısma baktığımızda gördüğümüz şey program değil, ilke değil. Bir yığın bir araya gelmiş. Belediyelerde oluşan rantı paylaşmak için bir çete yan yana gelmiş. Bunlar adeta birlikte seçime giriyorlar. Böyle deyince bazı arkadaşlarımız 'bu çok ağır oldu' diyorlar ama bu gerçeğin kendisi” dedi.

Düzen partilerinin adaylarına bakıldığında içinde “patronu, müteahhidi, sağcısı, tarikatçısı, cemaatçisi” hepsinin olduğunu belirten Karaoğlu “Birini diğerinden ayırmak mümkün değil” dedi.

'SEÇİME GİREN TEK SOL PARTİ TKP'

Seçimlerde solu ve solun sömürüyü sona erdirme, aydınlanma, laiklik, yurtseverlik, düzeni değiştirme iddiası gibi değerlerini temsil eden tek partinin TKP olduğunu vurgulayan Karaoğlu, düzen partilerininse patronları, onların çıkarlarını, gericiliği, rantı ve paranın gücünü temsil ettiğini dile getirdi.

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Yeni Zelanda’da katledilenleri anmak için halkı camide namaz kılmaya davet ettiğini, “Ben camiyi kaçak yaptım” ve “Kuran Kursları açıyorum” sözlerini hatırlatan Karaoğlu “AKP’nin, MHP’nin, İyi Parti’nin gericiliğini tartışacak değilim ama kafalarda CHP’nin ilericiliğine dair soru işareti varsa bu soru işaretleri aydınlanmış oldu” dedi.

'İSTANBUL'U BİRLİKTE BU HALE GETİRDİLER'

“Bugün İstanbul’a baktığımızda bir kent değil kaotik bir şey görüyoruz, yağma ve beton görüyoruz” diyen Karaoğlu “Bugün emekçi halkın refahı ve mutluluğu için İstanbul’da herhangi bir şey yapıldığını söylememiz mümkün mü?” diye sordu. Karaoğlu 25 yıldır bu kenti yönetenlerin sadece AKP olmadığını, belediye meclislerinde diğer düzen partilerinin de olduğunu ve İstanbul’u birlikte bu hale getirdiklerini ifade etti.

'TKP'YE VERİLEN HER OY BARİKATI GÜÇLENDİRECEK'

TKP’nin 81 ilde seçimlere girdiğini ve her yerde belediye meclis üyeliğine aday gösterdiğini dile getiren Karaoğlu, İstanbul’un 18 ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiklerini söyledi. İstanbullulardan doğruya, iyiye, güzele, sömürü karşıtlığına oy istediklerini belirten Karaoğlu “İstanbul’da TKP’ye verilen her oy partimizin bugüne kadar oluşturmaya çalıştığı barikatı güçlendirecektir” dedi.

31 Mart seçimlerinin ardından yalnızca işsizliğin, yoksulluğun ve hayat pahalılığının artmayacağını aynı zamanda halk üzerindeki tahakkümün de artacağını vurgulayan Karaoğlu “Bu nedenle bu barikatı güçlendirmemiz lazım” diye konuştu.

'DEĞİŞTİRME GÜCÜMÜZÜ ÖRGÜTLÜ HALKIN KATILIMINDAN ALIRIZ'

Türkiye’de işçilerin, kadınların, gençlerin örgütsüz olmasından hep şikayet edildiğini belirten Karaoğlu Türkiye Komünist Partisi’nin oy istediği, seçim çalışması yaptığı her yerde aynı zamanda TKP’ye üye olmaya da davet ettiğini belirterek “Gelin birlikte bu mücadeleyi verelim. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Eğer biz bu mücadeleyi vermezsek, ülkemizdeki bu A partisi gitsin, B partisi gelsin, Binali gitsin Ekrem gelsin. Yarın bunların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini daha bir ay geçmeden göreceğiz, değişirse… Dolayısıyla bizim değiştirme gücünü aldığımız şey örgütlü halkın katılımı. Örgütlenmekten korkmayalım, örgütlenmek yığın olmaktan halk haline gelmektir. Örgütsüz halk yığın olur. Örgütlü halk ne yapacağını bilir, ne istediğini bilir” dedi.

'BELEDİYELER ŞİRKET GİBİ YÖNETİLEMEZ'

Belediyelerin şirket gibi yönetileceğini savunanlar olduğunu belirten Karaoğlu “Şirketler patronlara para kazandırır. Bizim belediyelerin halkçı bir karakter kazanmasını ve toplumun örgütlenerek katılımına açık olmasını sağlamamız lazım” dedi.

'CHP LAİK CUMHURİYET'İN ÖLÜSÜNÜ CAMİ AVLUSUNA BIRAKTI'

TKP Bakırköy Belediye Başkan adayı Orhan Gökdemir de toplantıya katılanlara TKP adına seçimlerde müşahit olmaları çağrısında bulundu.

CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu’nun halkı Eyüp Camisi’ne namaza çağırdığını hatırlatan Gökdemir “Bunun önemi şu. İmamoğlu kendisi camiye gidip namaz kılabilir ama Cumhuriyet’in kurucu partisinin adayı kimseyi camiye namaza çağıramaz. Sizi AKP’nin karanlığından kurtaracağını söyleyen CHP, laik cumhuriyetin ölüsünü cami avlusuna bırakıp kaçmıştır. Burada Bakırköy Meydanı’na çıkın, Cumhuriyet yıkılmış, laiklik tepelenmiş, seçim standlarında buna dair bir tek laf duyamazsınız. Buradaki mesele bu olağanüstü rejime dayalı tek adam düzenini normalleştirmek” dedi.

İstanbul’da İmamoğlu ya da Ankara’da Mansur Yavaş seçimi kazanırsa, iki ay sonra AKP ya da MHP’ye girmelerinin şaşırtıcı olmayacağını dile getiren Gökdemir, Bakırköy Belediye Başkanının geçtiğimiz günlerde Bakırköy Meydanı’nda kendi partisinin üyeleri tarafından “hırsız” denilerek protesto edildiğini, aynı parti üyelerinin Zuhuratbaba’daki bir inşaat nedeniyle rant kavgasına tutuştuğunu hatırlattı.

'DEVRİMLERLE ORTAYA ÇIKAN KAVRAMLARI YOK ETMEK İSTİYORLAR'

Dünyada belediyelerin ortaya çıkışının da yurttaşlık, halk ordusu, laik eğitim gibi Fransız Devrimi’ne dayandığını belirten Gökdemir, günümüzde bu kavramların yok edilmeye çalışıldığını dile getirdi. Ekim Devrimi’yle birlikte de kapitalist ülkelerde sosyal devlet kavramının ortaya çıktığını dile getiren Gökdemir, sosyalizmin yokluğunda bu kavramın da yok edildiğini vurguladı.

'BİZ YENİ BİR ÜLKE YARATMAK İSTİYORUZ'

Gökdemir eskiden devletin görevi olan işlerin şimdi bazı partilerin, cemaatlerin sadaka dağıtmasına dönüştüğünü belirterek AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitinglerinde halka çay dağıtmasını hatırlattı. Osmanlı döneminde bile böyle şeylerin yaşanmadığını ifade eden Gökdemir “31 Mart’ın ertesi günü ne olursa olsun içinde bulunduğumuz bu karanlık tabloyu bir anda değiştirmiş olmayacağız. Oy istiyoruz ancak 31 Mart’tan sonra da buraya gelmenizi, buradaki arkadaşlarımızla bağınızı koparmamanızı istiyoruz. Çünkü biz yeni bir ülke yaratmak istiyoruz” dedi.

Bir halk olma kavramının da ortadan kaldırılmak istendiğini vurgulayan Gökdemir bunun yerine birtakım tarikat, cemaat gibi başka bağlılıkların getirilmek istendiğini dile getirdi.

'AVM'LERİ YIKMAK İÇİN HALK OYLAMASI YAPACAĞIZ'

Merkezinde AVM’ler olan tuhaf kentler kurulduğunu belirten Gökdemir, Bakırköy için “büyük projeleri”nin çirkinlik abidesi beton yığınlarını yıkmak olduğunu dile getirerek “O AVM’ler için halk oylaması yapacağız. Halkın olanı halka vereceğiz” dedi.

'CUMHURİYET OY VEREREK KAZANILMADI, ONU KORUMAK İÇİN ÖRGÜTLENECEĞİZ'

Laikliğin ve Cumhuriyet’in oy kullanılarak kazanılmadığını vurgulayan Gökdemir “Onu yalnızca oy vererek koruyamayız, örgütleneceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya Kartaltepe Mahallesi muhtar adayı Didem Koryürek Armutlu ve Cevizlik Mahallesi muhtar adayı Hülya Özdemir de katılarak seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi ve TKP adaylarına başarılar diledi.