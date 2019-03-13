Seçim kurulu kararı: Dersim'de duraklardaki AKP afişleri kaldırılacak

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Dersim il örgütünün, AKP'nin seçim afişlerinin otobüs duraklarından kaldırılması yönündeki başvurusuna İl Seçim Kurulu yanıt verdi.
İl Seçim Kurulu, AKP'nin seçim sloganının ve Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu afişlerin derhal kaldırılması kararını aldı.
'SEÇİM YASAĞI KAPSAMINDA'
Dersim İl Seçim Kurulu, otobüs duraklarında AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu afişlerin yer almasının, seçim yasağı kapsamında olduğuna karar vererek söz konusu afişlerin kaldırılmasına karar verdi.