Pendik Belediye Başkanı: Yıldırım'ı başkan olarak görüyoruz

Pendik'in AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Cin 'Biz belediye başkan adayımızı belediye başkanı olarak görüyoruz. İnşallah bunu resmileştireceğiz' dedi.

Pendik’in AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul seçimlerini kaybeden AKP'nin adayı Binali Yıldırım için “Biz belediye başkan adayımızı belediye başkanı olarak görüyoruz. İnşallah bunu resmileştireceğiz” dedi.

Cin’in konuşması, Binali Yıldırım’ın dün Pendik Belediyesi’ne yaptığı “Hayırlı olsun” ziyaretinde gerçekleşti. Yıldırım ziyarette “Sizin bu sevginiz ve ilginiz olduğu müddetçe evelallah durmak yok, yola devam” dedi.

'YAKIN BİR ZAMANDA BU ŞARKI BURADA BİTMEZ DİYECEĞİZ İNŞALLAH'

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, burada yaptığı konuşmada İstanbul’da seçimle ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, “Ama biz belediye başkan adayımızı belediye başkanı olarak görüyoruz. İnşallah bunu resmileştireceğiz. Yakın bir zamanda bu şarkı burada bitmez diyeceğiz inşallah” diyerek ziyaretinden dolayı Binali Yıldırım’a teşekkür etti.