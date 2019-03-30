Oy kullanma işlemi ne zaman başlayacak, saat kaçta sona erecek?

Yarın yapılacak yerel seçimlerde oy kullanma saatleri açıklandı.

Oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçtiğimiz haftalarda paylaşıldı. Doğudaki bazı illerde oy verme işlemleri batıya oranla bir saat erken başlayacak ve bir saat erken sona erecek.

Buna göre İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı iller dışında, oy verme işlemleri saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

16.00'DA SONA ERECEK İLLER

Oy kullanma işlemlerinin bir saat erken başlayıp bir saat erken sona ereceği, yani 07.00–16.00 arasında gerçekleşeceği iller ise şöyle: Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi internet adresi üzerinden paylaştığı verilere göre seçimlerde oy kullanma önceliğine sahip olan kişilerse şöyle: Hamileler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verirler. Yaşlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir. Bu seçmenlere yardım eden seçmenin de öncelikle oy kullanmasına izin verilebilir. Görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.