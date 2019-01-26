MHP'den onay alamadı CHP'nin desteğiyle İyi Parti'nin adayı oldu

İyi Parti ile CHP arasındaki yerel seçim ittifakının Gaziantep adayı, 24 Haziran genel seçimlerinde MHP’nin milletvekili adayı Ejder Demir oldu.

İyi Parti ile CHP arasındaki yerel seçim ittifakının Gaziantep adayı, 24 Haziran genel seçimlerinde MHP’nin milletvekili adayı Ejder Demir oldu.

Yerel seçimlerde ittifak kapsamında İyi Parti’ye bırakılan Gaziantep’te eski HDP’li vekil Celal Doğan’ın ortak aday olduğu iddia edilmişti.

MHP’ye Gaziantep büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için başvuru yapan Ejder Demir’in önceki gün İyi Parti Genel Merkezi’nde görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Demir’in MHP’deki başvurusunu geri çekerek CHP’nin desteğiyle İyi Parti’nin Gaziantep adayı olacağı öğrenildi.

Ejder Demir'in eski partisinden istifasını belirten dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sunmasının ardından Meral Akşener ile görüşeceği ve bu görüşmenin ardından yapılacak toplantıyla birlikte Demir'in adaylığı kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

Ejder Demir 24 Haziran genel seçimlerinde ise “Cumhur İttifakı” kapsamında MHP'nin milletvekili adayı olmuştu.