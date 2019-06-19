Melih Gökçek'in twitini İmamoğlu'na mal eden Metiner özür diledi

AKP'li eski milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, katıldığı TV programında Melih Gökçek'in 2011'de Fethullah Gülen’le ilgili paylaştığı Twitter mesajını okudu. Ancak Metiner mesajın Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu söyledi. Metiner gelen tepkiler üzerine özür diledi.

AKP’li eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Haber Global'de katıldığı bir programda Melih Gökçek’in 2011 yılında Twitter’dan paylaştığı Fethullah Gülen’i öven mesajını okuyarak mesajın CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu söyledi.

Metiner, programda Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu söylediği sözlerin Melih Gökçek'e ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Metiner programda Gökçek’in "Terbiyeni takın. Fethullah Gülen’e FETÖ diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile” şeklindeki Twitter mesajını okudu ve "Bunu CHP İstanbul adayı diyor. Bu kadar FETÖ severlik nereden geliyor" dedi.

CHP'Lİ ÖZKAN: BU NE İFTİRASEVERLİK

Metiner’in bu sözleri İBB seçimlerine giderken AKP’nin acizliği olarak yorumlanarak tepkilere neden oldu.

Metiner'e tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Melih Gökçek’in attığı tweeti İmamoğlu atmış gibi gösterip ‘bu ne FETÖ severlik’ diye soran AKP eski Milletvekili ve yandaş Star yazarı Mehmet Metiner’e soruyoruz; bu ne iftira severlik?” dedi.

Metiner daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi. Metiner okuduğu twitin İmamoğlu’na ait olmadığını sonradan öğrendiğini ileri sürerek şu açıklamayı yaptı:

“CHP adayına ait olmadığını sonradan öğrendiğim o tweet üzerinden yaptığım eleştiriden dolayı kamuoyundan özür dilerim. Biz yanlışlığımızı gördüğümüzde özür dileyecek kadar erdem sahibiyiz. CHP adayı gibi değiliz hamdolsun.”