Maltepe'de oy sayımına ara verildi

Maltepe'de İlçe Seçim Kurulu sayıma ara verdi, sayıma yarın devam edilecek.

CHP'nin kazandığı İstanbul seçiminde oy sayımının devam ettiği tek yer Maltepe'de sayıma ara verildi.

1089 SANDIKTAN 131 SANDIK KALDI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Maltepe'de yeniden sayımı yapılan 1089 sandıktan kalan sandık sayısı 131.

Maltepe'de oy sayımına sabah 08.30'dan itibaren devam edilecek.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre, Maltepe İlçe Seçim Kurulu sayım yapan kurul sayısının artırılması kararını toplanarak alacak. Buna göre Maltepe İlçe Seçim Kurulu 7 üye ile toplanıp karar verecek, hakim tek başına karar alamayacak.