Maçoğlu'ndan TKP'nin Hacıbektaş adayına destek

TKP Nevşehir Hacıbektaş ilçesi belediye başkan adayı Ali Haydar Can Sümer’in seçim çalışmaları devam ederken, TKP Dersim Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Maçoğlu Hacıbektaş'ı ziyaret etti. Yapılan seçim çalışmaları ve toplantısına halk yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Nevşehir Hacıbektaş ilçesi belediye başkan adayı Ali Haydar Can Sümer’in seçim çalışmaları devam ederken, TKP ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) Dersim il belediye başkan adayı Mehmet Fatih Maçoğlu da Hacıbektaş'ı ziyaret ederek, çalışmalara destek verdi.

Sabah saatlerinde başlayan seçim çalışmalarında Mehmet Fatih Maçoğlu ve Ali Haydar Can Sümer önce Hacıbektaş esnafını ve kurumları ziyaret etti.

Hacı Bektaş Veli Müzesi de ziyaret edildi.

Öğle saatlerinde Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda yapılan toplantıya halk büyük ilgi gösterdi. TKP Dersim belediye başkan adayı Maçoğlu, "Ovacık nasıl tüm ülkenin gündemi oldu, halkçı belediyecilik nasıl olur, Ovacık’ta neler, nasıl yapıldı" gibi soruları yanıtladı, deneyimlerini aktardı.

TKP'nin Hacıbektaş belediye başkan adayı Ali Haydar Can Sümer de "Hacıbektaş’ta ne istiyoruz, ne yapacağız, nasıl yapacağız, Hacıbektaş’ı nasıl tüm Türkie’ye örnek olacak hale getireceğiz" başlıklı konulara değindi.