Kılıçdaroğlu'ndan fişleme tepkisi: Kaybetmeye başladılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerine dünyanın iftirasının atıldığını söyleyerek, "Huzur içinde yaşamalıyız. Birlikte yaşamalıyız. Her türlü iftirayı atarlar çünkü kaybetmeye başladılar. Kaybetmeye başlayınca bel altı vurmaya başladılar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak mitingi için özel uçakla Çaycuma Havalimanı'na geldi. Seçim otobüsüyle Saltıkova beldesine geçen Kılıçdarıoğlu, partilerinin belediye başkan adayı Alim Genç ile birlikte halkı selamladı. Ardından çay bahçesinde vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Bu milletin ferasetine güveniyorum. İnşallah güzel sonuçlar alırız." dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra miting için Zonguldak'a geçti.

Madenci Anıtı'nın bulunduğu alanda halka seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin istihdam yaratan, işsizliğe son veren siyaset anlayışına ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir siyasete ihtiyacı var. İnsana hizmete eden doğru ve dürüst siyasetçiye ihtiyacı var. Zonguldak diyince aklıma Ecevit gelir. Ecevit işçilerin babası, grevin, toplu sözleşmeyi getiren Ecevit. Kıbrıs fatihi Ecevit. O nedenle Zonguldaklı olmanın bir ayrılıcılığı vardır. Zonguldaklı demek alın terine değer vermek demektir. Zonguldaklı demek birlikte yaşamak demektir. Zonguldaklı demek Türkiye sevdasını yüreğinde taşıyan insanlar demektir. Ben Zonguldak'ı böyle bilir böyle tanıdım böyle tanımayınca da devam edeceğim." dedi.

'KAYBETMEYE BAŞLAYINCA BEL ALTI VURMAYA BAŞLADILAR'

Kılıçdaroğlu, kendilerin birçok iftiranın atıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Huzur içinde yaşamalıyız. Birlikte yaşamalıyız. Her türlü iftirayı atarlar çünkü kaybetmeye başladılar. Kaybetmeye başlayınca bel altı vurmaya başladılar. Bizim belediye başkan adaylarımızın tamamı düzgün insanlar. Yeni pırıl pırıl insanlar. Karadeniz'in bir ucunda Zonguldak'tayız. İstanbul'da çok arkadaşınız akrabalarınız var değil mi? Ekrem İmamoğlu'nu seviyor musunuz? Karadeniz seviyor güveniyor mu? O zaman yarın sabahtan itibaren İstanbul'daki dostlarınızı çocuklarınıza, eşlerinize telefon edeceksiniz? Ekrem İmamoğlu İstanbul'un kaderini değiştirecek. Dünyanın en güzel kentin kaderini değiştirecek."