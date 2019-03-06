Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak mitingde konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingini Denizli'de düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti (İYİP) Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi için Denizli'de vatandaşların karşısına çıktı.

Birlikte alandakileri selamlayan iki lider, ittifakın Denizli Belediye Başkan adayı İYİP'li Ümit Bahtiyar'a destek istedi.

İki lider de konuşmasında yaptıkları ittifaka değinerek birbirlerine teşekkür etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

Denizli bizim tarihimizin en önemli kentlerinden birisidir, Denizli'nin kaderini değiştirmeye talibiz, göreceksiniz nasıl Denizli bölgenin en güçlü markası olacak.

Denizli'de hangi sorunu çözdüler? Adayımız ben sorunları çözeceğim dedi, Üreten Denizli'den bahsetti. Denizli'nin bir üretme gücü var. Bu güç iyi kullanıldığı zaman Denizli'nin sorunlarını çözmek mümkündür. Bize destek verin, yetki, güç verin Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Sorunları çözmek için, huzura, mutluluğa, üretime, birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya söz veriyoruz size!

'VATANDAŞINA 'TÜREDİ' DİYEN BİR CUMHURBAŞKANI ÖRNEK GÖSTERİN'

Mazota, gübreye, ilaca, suya zam yaptılar... Çiftçi nasıl eski fiyattan nasıl satacak? Çiftçiye "sen zam yapmayacaksın" diyor, e çiftçi nasıl geçinecek? Hal esnafını terörist ilan ettiler, manavı, vatandaşı terörist ilan ettiler. EYT'lere "türedi" dediler. Kendi vatandaşına "türedi" diyen bir cumhurbaşkanı örnek gösterin bana.

Çiftçinin yasalardan kaynaklanan bir hakkı var. Milli gelirin en az yüzde 1'i oranında çiftçiye yardım edilir, 2018 rakamı 26 milyar lira. 14 milyar lira eksik verdiler. Çiftçi kardeşime soruyorum, oyunu kullanırken elini vicdanına koy. "Benim 14 milyarımı kime verdin?" diye sor. Suriyelilere para var, çiftçiye neden para yok.

Domates, biber kuyruğu varlık kuyruğu oldu. En büyük varlık kuyruğumuz işsizlik kuyruğu oldu. 1000 kişilik işe 40 bin kişi başvuruyor. Bundan büyük varlık kuyruğu var mı? Sizinle alay eden kişiye sandıkta ders verin. O kuyruk varlık kuyruğu olsa gece sarayında yatamaz, sabah gelir kuyruğa girer.

Çiftçiye, emekliye, EYT'lilere, işçiye, asgari ücretliye para yok... Ama şu rakamı unutmayın: Londra'daki bir avuç tefeciye 16 yılda ödedikleri faiz 149 milyar lira. Bunlara göre faiz haram değil. Sarayda oturur, kilosu 4 bin TL'lik çay yudumlarsın, vatandaşa gelince "gül gibi geçineceksin" dersin.

KÜRK VERGİSİ TEPKİSİ

Kürkte vergiyi sıfırladılar, erkekler giderken eşinize mutlaka bir kürk götürün. Aklınız alır mı ya? Musluğu açarken 5 çeşit vergi, elektriği açarken 4 çeşit vergi ödüyorsun. Çocuğa mama alırken, dolmuşa binerken vergi ödüyorsun. Kürk alırken vergi yok. Niçin? Saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var.

'BU MİLLET NASIL SOĞAN KUYRUĞUNA MAHKUM OLDU?'

17 yıldır tek başlarına ülkeyi yönetiyorlar, istedikleri kanunu çıkardılar, istedikleri kişiyi tayin ettiler... Nasıl oldu da 17 yılın sonunda bu milleti soğan kuyruğuna mahkum ettiler? AKP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Oy verdiniz, tek başına iktidar yaptınız, her türlü imkanı sağladınız, kendi vicdanlarınıza sorun. Nasıl oldu da bu ülkenin insanı 17 yıl sonra gelir de soğan kuyruğuna girer? Bu soruyu kendinize sorun.

Cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşıyoruz. Bu memleket bunu hak ediyor mu? Sandığa giderken çocuklarımız, vatanımız için gideceğiz. Vicdanımıza soracağız. Türkiye'yi bu hale düşürenlere bir ders vereceğiz.

İYİP İLE İTTİFAK AÇIKLAMASI

İyi Parti'yle işbirliğimiz özel bir çıkara dayalı bir işbirliği değil. Bizim işbirliği demokrasi işbirliği, vatanımızın işbirliği. Biz bu ülkenin huzuru, güzelliği, çıkarı için mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz millet mücadelesidir, güzel görkemli Türkiye mücadelesidir! Herkesin işi, herkesin aşı olsun mücadelesidir, her evde tencere kaynasın mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş Türkiye mücadelesidir. Hepiniz için mücadele ettiğimizi asla unutmayın.

AKŞENER'İN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler nasılsınız? Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan teröristler iyi misiniz? Şakası bile ne kadar acı değil mi... Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıktı CHP ve İYİ Parti seçmenine 'terörist' dedi. Hayır yuhlamayın... Biz onlar gibi olmayacağız. 18 milyona yakın seçmene terörist diyen bir cumhurbaşkanı. Bunun ne kadar acı, ne kadar çirkin, ne kadar kötü bir tanımlama olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaş kutuplaştırarak, birbirimizle dövüştürerek, düşman eden politikayı 17 yıldır sürdürüyor. Ben seçmenlere sesleniyorum: Sizler bu ülkenin vatansever kardeşlerisiniz, sakın ola ki bu arkadaşın sözlerine aldanıp bir kalp kırmayın.

Bu bir yerel seçim, siz muhtar, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceksiniz, Türkiye'yi yerel seçimlere mehter marşı eşliğinde savaşa götürüyormuş gibi olan dili cezalandıracaksınız. Şımardılar, şımardı, kibirlendi, sizin içinizden çıktığını iddia etmişti ama 300 korumayla geziyor, helikopterle geziyor. Kibirlenme senden büyük Allah var.

Göreceksiniz 1 Nisan'dan itibaren elektrik, mazot, doğalgaz zammı geri gidecek. EYT'lilere türedi dediğine pişman olacak. Sayın Kılıçdaroğlu neler olduğunu anlattı Türkiye'de. Kulaklarını çekerseniz 1 Nisan'da seçmen veli nimet olacak.

Kulaklarını çekmezseniz, zam furyasının altında inim inim inleyeceksiniz. Şimdi, polis arkadaşlarımızın ilk 3600 ek göstergesini söyleyen bendim. Kendisi çıkardı 3600'ü memurlara. Ne oldu unutuldu? O ek gösterge nasıl çıkacak göreceksiniz.

ERDOĞAN'A TANK PALET TEKLİFİ

Damat 2,5 milyona istihdam yaratacağını söyledi. Kapanan fabrikaların yerine fabrika kurulmadığına göre bu istihdam nasıl sağlanacak? Cumhuriyetin tüm varlıklarını sattılar, yerine koymaya kalksanız 300 milyar dolara yerine koyamazsınız. Sayın Erdoğan'a bir teklifim var; Şöyle bir durum var... O Tank Palet fabrikasını Katarlılardan geri almak için 500 milyon dolarlık uçağını satsın. Millet olarak biz o fabrikanın en iyi çalışması için her türlü katkıya hazırız. Ben 3 aylık emekli maaşımı hemen bağışlayacağım söz.

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