Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'ndan ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nin adil bir karar vereceğine inandığını belirterek, 'Adaletsizlik eğer olursa bu toplumda derin yaralara yer açar. Umarım böyle bir yanlışın içine düşmezler' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na düzenlediği ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "YSK, adalet çerçevesinde karar vermeli" ifadelerini kullanırken, Karamollaoğlu ise "Bu kararlar da bugüne kadarki teamüller çerçevesinde gerçekleşecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Pötürge ilçesinde iki müşahitini kaybeden Saadet Partisi'ne taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Taziye diledik. Gündemi değerlendirdik" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca ''İstanbul seçimlerinde tartışmalara ilişkin, "Tüm bu olanlar sadece dünyada değil toplum vicdanı da yaralar. Dünyanın Türkiye'nin adalet anlayışına bakışı da değişir. Umarım böyle bir yanlışın içine düşmezler. YSK, adalet çerçevesinde karar vermeli'' ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu ise, "YSK neticede noktayı koyacak. Bu kararlar da bugüne kadarki teamüller çerçevesinde gerçekleşecek. Vatandaşın da gönlüne uyacak bir karar verirler" diye konuştu.