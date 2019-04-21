İstanbul'da seçim sonrası ilk anket

MAK Danışmanlık'ın seçim sonrası İstanbul'da yaptığı anket çalışmasına göre 'Tercihiniz değişir mi?' sorusuna yüzde 84 'Değişmez', yüzde 16 'Değişir' yanıtını verdi. Üstelik tercihini değiştireceğini söyleyenlerin yüzde 78'i, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy vermiş.

31 Mart yerel seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, 17 Nisan’da mazbatasına alarak göreve başlarken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP ve MHP’nin olağanüstü itiraz başvurusunu yarından itibaren görüşmeye başlayacak. AKP ve MHP seçimin yenilenmesini isterken, en büyük gerekçe olarak da, bugüne kadar her seçimde oy kullanabilen ve yasal bir engeli olmayan KHK’lilerin oylarının iptalini istiyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı AKP’ye yakın isimlerden Mehmet Ali Kulat’ın yaptığı MAK Danışmanlık, seçimden sonra İstanbul’da yeni bir anket çalışması yaptı. Kulat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre anketten şu sonuçlar çıktı: