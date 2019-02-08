İnce: CHP'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı

CHP Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat ofisinin açılışına katılan Muharrem İnce yaptığı konuşmada CHP Genel Merkezi'ni eleştirdi.

CHP Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat ofisinin açılışına katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, aday gösterilmediği için başka bir partiye gitmeyeceğini belirterek, herkesten aynısını yapmasını istedi.Muharrem İnce, "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum." dedi.

Partililere küsmeme uyarısında bulunan İnce, "Yüksünmeyeceksiniz, devam edeceksiniz. Küsersen cumhuriyet kaybeder. Öbür türlüsü de en fazla sen kaybedersin. CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum. Hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum. Belediye meclis üyeliklerini, MYK uhdesine almaya çalışırsan yanlış yaparsın. Bunları yapmayın diyorum ama… Aile içindeki tartışmaları da sokağa taşımayalım. Şimdi işimize bakalım biz. Biz bu seçimleri kazanmaya bakalım. Gece-gündüz demeden her bir yere gitmeye çalışıyorum" diye konuştu.