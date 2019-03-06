HDP Sözcüsü Oluç: Binali Yıldırım’a kazandırtmayacağız

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, 'Biz o Binali Yıldırım’a İstanbul’da kazandırtmayacağız' dedi.

İstanbul’un 13 ilçesinde gösterecekleri belediye eş başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, “Batıda AKP-MHP faşist blokuna karşı demokrasiye inanan kim varsa oylarımızı onlara vereceğiz. Biz o Binali Yıldırım’a İstanbul’da kazandırtmayacağız” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre AKP’nin bütün seçim kampanyasını HDP üzerine kurduğunu dile getiren Saruhan Oluç, bu duruma dair “Doktor bunlara üç öğün HDP’yi ağzınıza alın demiş” diye belirtti.



Parti olarak hiçbir yerde oylarını ziyan etmeyeceklerini vurgulayan Oluç, “Batıda AKP-MHP faşist blokuna karşı demokrasiye inanan kim varsa, oylarımızı onlara vereceğiz. Bunlar istiyordu ki biz çıkalım oylarımızı alalım, onlar da kazanıp gitsin. Biz o Binali Yıldırım’a İstanbul’da kazandırmayacağız. Adana’da, Ankara’da, İzmir’de, Mersin’de her yerde kaybettireceğiz. Bu ülkenin beka sorunu yok. AKP-MHP’nin beka sorunu var" ifadelerini kullandı.

